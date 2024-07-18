Популярные модели Samsung Galaxy получили функцию синхронного перевода для звонков в мессенджерах

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Компания Samsung начала распространение очередной новой функции своего искусственного интеллекта Galaxy AI. Речь идёт о расширении возможностей переводчика — теперь синхронный перевод речи доступен для звонков через сторонние приложения.Нововведение уже получили владельцы новых смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 с One UI 6.1.1. Функция Live Translate теперь позволяет переводить голосовые звонки в WhatsApp, Telegram, Google Meet, Signal, KakaoTalk, LINE и WeChat на другие языке. В будущем компания расширит поддержку приложений.Samsung отмечает, что все пользовательские данные остаются конфиденциальными, поскольку обработка Live Translate выполняется на самом устройстве. В облако ничего не загружается.Скоро это нововведение доберётся до следующих устройств:Ожидается, что Galaxy One UI 6.1.1 с новыми нейрофичами для вышеперечисленных устройств выйдет уже в августе.