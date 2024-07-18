Популярные модели Samsung Galaxy получили функцию синхронного перевода для звонков в мессенджерах

Компания Samsung начала распространение очередной новой функции своего искусственного интеллекта Galaxy AI. Речь идёт о расширении возможностей переводчика — теперь синхронный перевод речи доступен для звонков через сторонние приложения.
Нововведение уже получили владельцы новых смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 с One UI 6.1.1. Функция Live Translate теперь позволяет переводить голосовые звонки в WhatsApp, Telegram, Google Meet, Signal, KakaoTalk, LINE и WeChat на другие языке. В будущем компания расширит поддержку приложений.
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Samsung отмечает, что все пользовательские данные остаются конфиденциальными, поскольку обработка Live Translate выполняется на самом устройстве. В облако ничего не загружается.
Скоро это нововведение доберётся до следующих устройств:
- Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra;
- Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra.
Ожидается, что Galaxy One UI 6.1.1 с новыми нейрофичами для вышеперечисленных устройств выйдет уже в августе.