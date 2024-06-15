Популярный мессенджер перестанет работать в России

Александр



Владельцы корпоративного мессенджера Slack предупредили российских пользователей о том, что он в скором времени прекратит работать в РФ. Все связанные с Россией аккаунты подвергнутся блокировке.

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется российскими пользователями или иным образом связана с распространением в РФ. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — сказано в письме, которое получили от Slack российские пользователи.

Блокировка российских аккаунтов Slack будет осуществлена через 30 дней. До этого времени у пользователей есть время, чтобы сохранить нужные данные и найти новый сервис для корпоративного общения. Часть аккаунтов уже удалена, о чём свидетельствуют отзывы о Slack в магазинах приложений.

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Комментарии

+1
norampagepls
Да и нафиг не нужен этот «Шлак».
5 минут назад
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