WhatsApp может удалить ваш аккаунт и всю переписку. Как этого избежать?

Пользователи WhatsApp заметили неприятную особенность мессенджера: в какой-то момент войти в аккаунт может не получиться, а если зарегистрироваться снова, список чатов окажется пустым, поскольку вся переписка исчезла. Такое происходит, если некоторое время не пользоваться сервисом и не запускать приложение.
WhatsApp окончательно удаляет аккаунт спустя 120 дней бездействия (о чём указано в условиях использования), причём изменить этот срок невозможно. В Telegram автоудаление тоже есть, но оно работает иначе: можно зайти в настройки и выбрать, через какое время отсутствия активности учётная запись будет удалена (от одного месяца до года).
WhatsApp не оповещает о предстоящем удалении аккаунта, так что это может стать неприятным сюрпризом. Обезопасить себя довольно просто, достаточно периодически запускать приложение и выходить из него (важно, чтобы при этом на смартфоне был подключен интернет). Можно никому не писать, даже просто вход в приложение регистрируется как активность, которая отсрочивает удаление.
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