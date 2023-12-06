WhatsApp может удалить ваш аккаунт и всю переписку. Как этого избежать?

Александр
Фото: Unsplash


Пользователи WhatsApp заметили неприятную особенность мессенджера: в какой-то момент войти в аккаунт может не получиться, а если зарегистрироваться снова, список чатов окажется пустым, поскольку вся переписка исчезла. Такое происходит, если некоторое время не пользоваться сервисом и не запускать приложение.

WhatsApp окончательно удаляет аккаунт спустя 120 дней бездействия (о чём указано в условиях использования), причём изменить этот срок невозможно. В Telegram автоудаление тоже есть, но оно работает иначе: можно зайти в настройки и выбрать, через какое время отсутствия активности учётная запись будет удалена (от одного месяца до года).

WhatsApp не оповещает о предстоящем удалении аккаунта, так что это может стать неприятным сюрпризом. Обезопасить себя довольно просто, достаточно периодически запускать приложение и выходить из него (важно, чтобы при этом на смартфоне был подключен интернет). Можно никому не писать, даже просто вход в приложение регистрируется как активность, которая отсрочивает удаление.
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Комментарии

Dmitriy
+809
Dmitriy
Обезопасить себя просто — не пользовать этот убогий софт. Отмаки, что вот, другие же там, надо общаться — несостоятельны. Проверено лично. На работе всех сразу послал с их группами в вацапе. Кому надо — найдут способ связаться.
Сегодня в 10:08
#
Chimone Arika
+200
Chimone Arika Dmitriy
А чем пользоваться порекомендуете? Что там соответствует Вашим высоким стандартам? И попрошу по пунктам, развёрнуто. А так: мне вот апельсины не нравятся. Как вижу, что кто-то их ест — уххх, столько эмоций
Сегодня в 10:41
#
tellurian
+4732
tellurian Dmitriy
Странно, что на работе вас не послали. Один в поле не воин.
Сегодня в 11:02
#
EDD
+410
EDD tellurian
А вдруг он гендир🤔😁
Сегодня в 11:05
#
tellurian
+4732
tellurian EDD
Будет круто :)
Сегодня в 11:52
#
kardigan
+3285
kardigan Dmitriy
Похоже ты там в совете деректоров , раз можешь команду и коллег кидать через х…
Сегодня в 12:47
#
kardigan
+3285
kardigan
Да нормальное правило. Если нет нужды удалять. Кому нужно заходит почаще , чем через 150 дней.
Сегодня в 12:45
#
Dmitriy
+809
Dmitriy
Достаточно просто иметь уважение.
2 часа назад в 15:42
#
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