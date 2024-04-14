В Nothing Phone (2a) избавились от тормозов и прокачали камеру

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В новой прошивке Nothing OS 2.5.5 компания улучшила производительность и оптимизировала работу камеры бюджетного смартфона.Обновление подтянуло цветопередачу, теперь цвета на снимках стали более насыщенными и естественными. При съемке в портретном режиме увеличена четкость и общая детализация изображений. А приложение «Камера» запускается быстрее.Анимации и переход между экранами Nothing OS 2.5.5 стали плавнее и отзывчивее. Кроме того, обновление улучшает работу Google Ассистента и повышает производительность в играх.Также исправлены некоторые ранее известные ошибки. Среди них: проблемы совместимости со сторонними лаунчерами и менеджерами задач, а также разрывы соединения по Wi-Fi и Bluetooth.