Nothing Phone (2a) вышел в новом необычном цвете, но купить его очень сложно

Фархад
Nothing

Стартап Nothing только в прошлом месяце представил бюджетный смартфон Nothing Phone (2a), а уже сейчас анонсировал новую эксклюзивную расцветку. Помимо белого и чёрного, девайс теперь также доступен в тёмно-синем цвете.

В такой расцветке смартфон выглядит намного круче, чем в стандартных. Вероятно, скоро бренд анонсирует другие цвета под разные регионы.
Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a)
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Напомним, Nothing Phone (2a) получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 7200 Pro с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, две камеры по 50 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Nothing Phone (2a) Blue Edition пока будет доступен только в Индии и только на платформе Flipkart по цене от 19 999 рупий (~22 400 рублей) за версию на 8/128 ГБ.
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Источник:
GizmoChina
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