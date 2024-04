Nothing Phone (2a) вышел в новом необычном цвете, но купить его очень сложно

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Стартап Nothing только в прошлом месяце представил бюджетный смартфон Nothing Phone (2a), а уже сейчас анонсировал новую эксклюзивную расцветку. Помимо белого и чёрного, девайс теперь также доступен в тёмно-синем цвете.В такой расцветке смартфон выглядит намного круче, чем в стандартных. Вероятно, скоро бренд анонсирует другие цвета под разные регионы.Напомним, Nothing Phone (2a) получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 7200 Pro с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, две камеры по 50 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.Nothing Phone (2a) Blue Edition пока будет доступен только в Индии и только на платформе Flipkart по цене от 19 999 рупий (~22 400 рублей) за версию на 8/128 ГБ.