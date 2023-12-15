Pornhub подвёл итоги года. В России — максимально патриотичный настрой

Pornhub традиционно опубликовал статистику просмотра видеозаписей во всевозможных категориях с различных устройств и в разных странах. Что примечательно: в отличие от большинства других стран, жители России в основном ищут и смотрят записи с участием своих соотечественников.
Чаще всего на Pornhub заходят со смартфонов — в 91,3% случаев. Посещения с компьютеров и планшетов за год снизились примерно в два раза. Распределение между пользователями Android и iOS примерно одинаковое — 51,7% против 48,1%, ещё 0,2% приходится на обладателей смартфонов с какими-то другими платформами (неужели Windows Mobile?)
Что касается обладателей десктопов и ноутбуков, то у каждого третьего посетителя Pornhub компьютер с macOS, а у двух из трёх с Windows. Самые популярные браузеры у любителей «клубнички» — Chrome и Safari. Выяснилось, что некоторые геймеры делают перерыв в игровых сессиях и открывают браузер с любимым сайтом на консоли. Среди них распределение такое: PlayStation — 81,7%, Xbox — 16,7%, Nintendo 3DS и PS Vita — 1,6%.
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Геймеров (и, наверное, не только их) привлекают видео с персонажами из популярных игр (в основном это мультфильмы, но есть и записи с актёрами-косплеерами). Чаще всего ищут ролики по мотивам Fortnite (видимо, это самая сексуальная игра), на втором месте Overwatch, на третьем Minecraft, на четвёртом Pokemon, а на пятом Atomic Heart (постарались близняшки).