Apple Vision Pro делает из людей невротиков. Владельцы жалуются, что гарнитура их постоянно пугает, и это только начало

Олег

Обморок


В сети распространяется очередной недостаток гарнитуры смешанной реальности от Apple. Информацию опубликовали в iMore.

Как известно, во время использования девайса элементы интерфейса visionOS встраиваются в окружающий мир. Это выглядит очень эффектно, однако есть и обратная сторона. На форумах появляются жалобы пользователей, которых пугают неожиданно возникающие окна.

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В качестве примера один из «пострадавших» приводит окно подключения к Wi-Fi. Он показывает, как просто идет по коридору, и внезапно из-за угла на него налетает большая белая «стена» со списком доступных сетей.




Выглядит это действительно довольно неприятно и странно; теперь становится понятнее, почему Apple предупреждает о возможных моральных и физических травмах при использовании Vision Pro в движении. Страшно представить, что будет выпрыгивать в лицо пользователям, когда к API гарнитуры получат доступ рекламодатели. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

tellurian
+2682
tellurian
Эротический контент зайдёт 😂😂😂
Сегодня в 19:52
#
+87
zacckk
нафига прикладывать видео к статье, если приложение всегда тупо крашится при попытки воспроизвести?! п.с этому багу не первый год
2 часа назад в 21:06
#
+4443
Gabriel
Из разговора с психологом:
- Я просто шёл и вдруг из-за угла на меня напал список сетей Wi-Fi …
- санитар , затяните пациенту смирительную рубашку потуже…
- доктор вы не понимаете , он сначала отвалился
- так и что потом?
- а потом напал на меня из-за угла всем списком
- сестра , 2 кубика бензодиазепина пожалуйста.
57 минут назад
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