Apple Vision Pro делает из людей невротиков. Владельцы жалуются, что гарнитура их постоянно пугает, и это только начало



В сети распространяется очередной недостаток гарнитуры смешанной реальности от Apple. Информацию опубликовали в iMore.



Как известно, во время использования девайса элементы интерфейса visionOS встраиваются в окружающий мир. Это выглядит очень эффектно, однако есть и обратная сторона. На форумах появляются жалобы пользователей, которых пугают неожиданно возникающие окна.







В качестве примера один из «пострадавших» приводит окно подключения к Wi-Fi. Он показывает, как просто идет по коридору, и внезапно из-за угла на него налетает большая белая «стена» со списком доступных сетей.









Выглядит это действительно довольно неприятно и странно; теперь становится понятнее, почему Apple В качестве примера один из «пострадавших» приводит окно подключения к Wi-Fi. Он показывает, как просто идет по коридору, и внезапно из-за угла на него налетает большая белая «стена» со списком доступных сетей.Выглядит это действительно довольно неприятно и странно; теперь становится понятнее, почему Apple предупреждает о возможных моральных и физических травмах при использовании Vision Pro в движении. Страшно представить, что будет выпрыгивать в лицо пользователям, когда к API гарнитуры получат доступ рекламодатели.