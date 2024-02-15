Первые покупатели Apple Vision Pro массово возвращают гарнитуру обратно в магазин

Олег
Vision

В соцсетях запустился своего рода «флешмоб» по возврату гарнитуры Vision Pro обратно к Apple. Сообщениями пестрит X-Twitter.

Это стало возможным благодаря тому, что Apple в США позволяет вернуть купленное устройство в течение 14 дней с полным возвратом уплаченных средств. Двухнедельный срок как раз подходит к концу, и покупатели Vision Pro массово потянулись в Apple Store с девайсом, который их, похоже, разочаровал.

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Vision

Некоторые просто публикуют свое фото возле прилавка Apple Store с распечатанной Vision Pro и кратко сообщают о возврате, другие же поясняют свое решение более или менее обстоятельно. Вот какие причины для возврата встречаются чаще всего:

  • Гарнитуру нужно носить на голове. Несмотря на все усилия Apple сделать использование Vision Pro максимально удобным, людям не нравится сам факт ношения на лице какого-то громоздкого девайса. Это не интуитивно и неудобно, в отличие от использования смартфона или планшета.
  • Непонятно, зачем она нужна. Пользователи пишут, что за пару недель так и не определили повседневное применение этому устройству, не нашли таких задач, которые нельзя было бы выполнить на iPhone, iPad или Mac.
  • Хотелось попробовать. Есть и те, кто просто хотел попробовать Vision Pro, заранее зная, что вернет устройство спустя две недели. Некоторые честно и прямо пишут об этом: хотелось попользоваться, но позволить себе отдать $3500 не могут.
Vision


Разумеется, есть и те, кто, видя множество постов о возврате, бесится и пишет почему сам не будет возвращать Vision Pro. Чаще всего такие пользователи говорят о новом крутом экспириенсе, но практического применения гарнитуры в обычной жизни почти никто не описывает.

Vision

К слову, есть и те, кто намекает на теорию заговора:

Vision

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Комментарии

+17
birowa
Виртуальный экран любого размера и крутейшее 3D это, конечно, не применение.. хе хе, верните в магазин свой телевизор))
Да, дорогая и тяжёлая, да, не разумно покупать первую версию устройства, но уж с применением у него всё ок. Просто девайс надо доработать к третьей версии 3GS 🤪
Сегодня в 13:10
#
kardigan
+3551
kardigan birowa
Да нет там никакого полного погружения. Читайте другие ресурсы. Чистота 70 разрешение маленькое.
Чтоб кинухи смотреть да пялиться в виртуальный экран?
Люди пишут что в них морда лица потеет как у лошади и через десять минут ношения гарнитуры ощущение, что у тебя гиря на лбу.
Легче нужно делать.
Сегодня в 13:22
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+17
birowa
Да, и разрешите смотреть на девайсе порнуху, тогда продажи пойдут! 🤪
Сегодня в 13:12
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