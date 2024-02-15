Первые покупатели Apple Vision Pro массово возвращают гарнитуру обратно в магазин

В соцсетях запустился своего рода «флешмоб» по возврату гарнитуры Vision Pro обратно к Apple. Сообщениями пестрит X-Twitter.
Это стало возможным благодаря тому, что Apple в США позволяет вернуть купленное устройство в течение 14 дней с полным возвратом уплаченных средств. Двухнедельный срок как раз подходит к концу, и покупатели Vision Pro массово потянулись в Apple Store с девайсом, который их, похоже, разочаровал.
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Некоторые просто публикуют свое фото возле прилавка Apple Store с распечатанной Vision Pro и кратко сообщают о возврате, другие же поясняют свое решение более или менее обстоятельно. Вот какие причины для возврата встречаются чаще всего:
- Гарнитуру нужно носить на голове. Несмотря на все усилия Apple сделать использование Vision Pro максимально удобным, людям не нравится сам факт ношения на лице какого-то громоздкого девайса. Это не интуитивно и неудобно, в отличие от использования смартфона или планшета.
- Непонятно, зачем она нужна. Пользователи пишут, что за пару недель так и не определили повседневное применение этому устройству, не нашли таких задач, которые нельзя было бы выполнить на iPhone, iPad или Mac.
- Хотелось попробовать. Есть и те, кто просто хотел попробовать Vision Pro, заранее зная, что вернет устройство спустя две недели. Некоторые честно и прямо пишут об этом: хотелось попользоваться, но позволить себе отдать $3500 не могут.
Разумеется, есть и те, кто, видя множество постов о возврате, бесится и пишет почему сам не будет возвращать Vision Pro. Чаще всего такие пользователи говорят о новом крутом экспириенсе, но практического применения гарнитуры в обычной жизни почти никто не описывает.
К слову, есть и те, кто намекает на теорию заговора: