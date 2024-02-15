Первые покупатели Apple Vision Pro массово возвращают гарнитуру обратно в магазин



В соцсетях запустился своего рода «флешмоб» по возврату гарнитуры Vision Pro обратно к Apple. Сообщениями пестрит X-Twitter.



Это стало возможным благодаря тому, что Apple в США позволяет вернуть купленное устройство в течение 14 дней с полным возвратом уплаченных средств. Двухнедельный срок как раз подходит к концу, и покупатели Vision Pro массово потянулись в Apple Store с девайсом, который их, похоже, разочаровал.









Некоторые просто публикуют свое фото возле прилавка Apple Store с распечатанной Vision Pro и кратко сообщают о возврате, другие же поясняют свое решение более или менее



Гарнитуру нужно носить на голове. Несмотря на все усилия Apple сделать использование Vision Pro максимально удобным, людям не нравится сам факт ношения на лице какого-то громоздкого девайса. Это не интуитивно и неудобно, в отличие от использования смартфона или планшета.

Непонятно, зачем она нужна. Пользователи пишут, что за пару недель так и не определили повседневное применение этому устройству, не нашли таких задач, которые нельзя было бы выполнить на iPhone, iPad или Mac.

Хотелось попробовать. Есть и те, кто просто хотел попробовать Vision Pro, заранее зная, что вернет устройство спустя две недели. Некоторые честно и прямо пишут об этом: хотелось попользоваться, но позволить себе отдать $3500 не могут.





Разумеется, есть и те, кто, видя множество постов о возврате, бесится и пишет почему сам не будет возвращать Vision Pro. Чаще всего такие пользователи говорят о новом крутом экспириенсе, но практического применения гарнитуры в обычной жизни почти никто не описывает.







К слову, есть и те, кто намекает на теорию заговора:







Некоторые просто публикуют свое фото возле прилавка Apple Store с распечатанной Vision Pro и кратко сообщают о возврате, другие же поясняют свое решение более или менее обстоятельно . Вот какие причины для возврата встречаются чаще всего:Разумеется, есть и те, кто, видя множество постов о возврате, бесится и пишет почему сам не будет возвращать Vision Pro. Чаще всего такие пользователи говорят о новом крутом экспириенсе, но практического применения гарнитуры в обычной жизни почти никто не описывает.К слову, есть и те, кто намекает на теорию заговора: