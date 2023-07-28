Поставщик Apple слил планы по выпуску новых MacBook в 2023 году

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Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что Apple готовится к запуску новых моделей Mac к концу текущего года.В своей заметке они ссылаются на поставщиков полупроводников для Mac, которые ожидают роста продаж своих компонентов в третьем квартале 2023 года. Это непосредственно связано со стартом массового производства новых компьютеров Apple.Ранее другой авторитетный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман, заявил, что первые компьютеры Mac с чипом M3 выйдут уже в октябре.Ожидается, что в числе первых 3-нм чип M3 получат 13-дюймовый MacBook Pro, 13-дюймовый MacBook Air и 24-дюймовый iMac. Переход на новый техпроцесс значительно повысит производительность и снизит энергопотребление чипсетов.