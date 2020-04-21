Спрос на устройства Apple снизился, поскольку большинство магазинов Apple Store по всему миру закрыты с 14 марта. Из-за этого фабрики из цепочки поставщиков компании сокращают количество персонала, а также сверхурочные часы.
Несколько рабочих из комплекса Foxconn, где собираются iPhone, рассказали, что компания приостановила прием на работу и начала сокращать часть временных сотрудников, которые были наняты для наращивания производства после закрытия заводов в феврале.
Также были сокращены сверхурочные часы. По словам рабочих, это началось 10 апреля. Помимо этого Foxconn начала отправлять сотрудников в отпуска.
Сообщается, что Pegatron тоже сокращает работников из-за падения спроса. По словам сотрудника фабрики, было уволено около тысячи временных работников. Он также подчеркнул, что заказы из США не поступают.
Apple начала открывать свои розничные магазины в Южной Корее. Пока неизвестно, когда сеть снова заработает в США, но купертиновцы рассчитывают на май. Ожидается, что магазины будут открываться постепенно, при этом Apple будет учитывать все местные условия и рекомендации.
Несколько рабочих из комплекса Foxconn, где собираются iPhone, рассказали, что компания приостановила прием на работу и начала сокращать часть временных сотрудников, которые были наняты для наращивания производства после закрытия заводов в феврале.
Также были сокращены сверхурочные часы. По словам рабочих, это началось 10 апреля. Помимо этого Foxconn начала отправлять сотрудников в отпуска.
Сообщается, что Pegatron тоже сокращает работников из-за падения спроса. По словам сотрудника фабрики, было уволено около тысячи временных работников. Он также подчеркнул, что заказы из США не поступают.
Apple начала открывать свои розничные магазины в Южной Корее. Пока неизвестно, когда сеть снова заработает в США, но купертиновцы рассчитывают на май. Ожидается, что магазины будут открываться постепенно, при этом Apple будет учитывать все местные условия и рекомендации.
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Но такое сейчас не только у яблочников, увы
говорит, как разрешили открыться, так народ и пошел. Хвастался что часто народ ведется когда он говорит что у этого хуавея(хайоми,zte, и.т.д) разрешение экрана выше чем у нового айфона SE, меньше рамки, больше дисплей и при этом сопоставим размер. И вы можете купить 4 таких смартфона вместо одного SE.
Народ счастлив