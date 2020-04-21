



По данным China Times, компания Apple собирается расширить линейку настольных компьютеров iMac новой моделью. Новинка впервые получит 23-дюймовую матрицу.



Этот размер новый для iMac, ранее Apple не выпускала компьютеры с экранами такой диагонали. Последний раз эта серия обновлялась в марте 2019 года моделями с экранами 21,5 дюйма и 27 дюймов.



Массовое производство компьютера, по слухам, запланировано на третий или четвёртый квартал, а в продаже он должен будет появиться ближе к концу года.



China Times также пишет, что Apple выпустит iPad с экраном 11 дюймов, который заменит собой модели с матрицами 10,5 и 10,2 дюйма. В этой модели будет использоваться технология экрана mini-LED, а в стекло передней панели будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. Предполагается, что этот планшет будет недорогим и не получит те возможности, которые есть у iPad Pro, в том числе 3D-сканер изображение LiDAR для работы с дополненной реальностью.



Ранее анонимный пользователь Twitter с ником L0vetodream рассказал о множестве других новинок, которые Apple готовит к выпуску в 2020 и 2021 годах. Среди них:





iPhone SE Plus с 5,5-дюймовым экраном, процессором A13 Bionic и сканером отпечатков пальцев Touch ID

iPad Air с экраном на базе матрицы Mini-LED и сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран

MacBook с экраном 12 дюймов и процессором на базе ядер ARM

Геомаячок AirTag

HomePod Lite (упрощенная версия смарт-колонки HomePod)

4 новых смартфона из линейки iPhone 12

Накладные наушники AirPods X





