По данным China Times, компания Apple собирается расширить линейку настольных компьютеров iMac новой моделью. Новинка впервые получит 23-дюймовую матрицу.
Этот размер новый для iMac, ранее Apple не выпускала компьютеры с экранами такой диагонали. Последний раз эта серия обновлялась в марте 2019 года моделями с экранами 21,5 дюйма и 27 дюймов.
Массовое производство компьютера, по слухам, запланировано на третий или четвёртый квартал, а в продаже он должен будет появиться ближе к концу года.
China Times также пишет, что Apple выпустит iPad с экраном 11 дюймов, который заменит собой модели с матрицами 10,5 и 10,2 дюйма. В этой модели будет использоваться технология экрана mini-LED, а в стекло передней панели будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. Предполагается, что этот планшет будет недорогим и не получит те возможности, которые есть у iPad Pro, в том числе 3D-сканер изображение LiDAR для работы с дополненной реальностью.
Ранее анонимный пользователь Twitter с ником L0vetodream рассказал о множестве других новинок, которые Apple готовит к выпуску в 2020 и 2021 годах. Среди них:
- iPhone SE Plus с 5,5-дюймовым экраном, процессором A13 Bionic и сканером отпечатков пальцев Touch ID
- iPad Air с экраном на базе матрицы Mini-LED и сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран
- MacBook с экраном 12 дюймов и процессором на базе ядер ARM
- Геомаячок AirTag
- HomePod Lite (упрощенная версия смарт-колонки HomePod)
- 4 новых смартфона из линейки iPhone 12
- Накладные наушники AirPods X
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О, вот она, новинка!)))