Из-за срыва цепочки поставок, который был вызван эпидемией коронавируса, Apple может отложить выпуск iPad с поддержкой сетей пятого поколения 5G до 2021 года. Economic Daily News сообщает, что устройство должно было выйти осенью, но COVID-19 помешал выполнению плана.



Apple делает ставку на iPhone 12 с 5G, поскольку смартфоны — это основной источник прибыли компании. Ранее сообщалось, что тестирование грядущих флагманов отстаёт от графика и может начаться на несколько недель позже, чем планировалось. Изначально слухи указывали на то, что в 2020 году будет выпущено две обновленных линейки планшетов iPad. Тем не менее, похоже, что компания не укладывается в свою дорожную карту по запуску новых продуктов.



Предполагается, что следующий модельный ряд iPad — это минорное обновление текущего поколения с поддержкой 5G и экранами на технологии mini-LED. Принимая во внимание, что процессор iPad Pro 2020 года почти не изменился по сравнению с серией iPad Pro 2018 года, следующие обновление планшетов могло получить новую 5-нм процессоры A14. Теперь, судя по всему, обновление линейки Pro стоит ожидать только в 2021 году.



Ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре 5G-совместимых модели iPhone с модемами Qualcomm. Будущие модели iPad получат такие же модемы. Если верить слухам, купертиновцы работают над своими чипами с нестандартным дизайном для работы в сетях пятого поколения. Это необходимо компании, чтобы полностью исключить зависимость от Qualcomm.



Дисплеи с технологией mini-LED предложат наилучшие показатели яркости и контрастности по сравнению с обычными ЖК-панелями без проблем с выгоранием OLED. Принцип работы похож на технологию, которая используется в Apple Pro Display XDR. Вместо одной большой подсветки, охватывающей весь экран, дисплей состоит из множества небольших зон, которые включаются и отключаются по отдельности. Это позволяет черным областям быть по-настоящему черными.



Технология OLED достигает своих превосходных уровней контрастности благодаря тому, что каждый пиксель подсвечивается отдельно, поэтому уменьшение яркости происходит на уровне пикселя. Однако, у этой системы есть проблемы с выгоранием, изменением цвета и высокими производственными затратами. Сообщается, что Apple разрабатывает конкурирующую технологию под названием mini-LED, которая сможет похвастаться аналогичными характеристиками без всех перечисленных недостатков.



Аналитик Минг-Чи Куо ожидает в ближайшие 12 месяцев поток новых продуктов Apple с дисплеями mini-LED. Тем не менее, еще неизвестно, сколько этих устройств будет отложено или перенесено из-за пандемии коронавируса COVID-19.





