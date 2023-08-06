Появилась еще одна причина пользоваться WhatsApp. Это больше не позорный мессенджер

Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новый этап защиты аккаунта. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, в бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность привязать email-адрес к учетной записи и усилить её защиту. Email используется как дополнительный способ верификации и не завязан стандартной на двухэтапной проверке. Судя по имеющимся данным, функция будет необязательной, но после релиза добавить свой email действительно стоит — в какой-то ситуации он может оказаться единственным способом получить доступ к аккаунту.
Подобная фича уже довольно давно присутствует в Telegram. После включения двухфакторной проверки мессенджер предлагает привязать email-адрес, чтобы пользователь мог восстановить свой аккаунт, если вдруг забудет свой пароль. Это отличная подстраховка, ведь двухэтапную проверку приходится проходить крайне редко и можно запросто забыть пароль.
Привязка email к аккаунту WhatsApp сейчас проходит стадию тестирования и станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.
В последние пару лет мессенджер стремительно развивается, получает полезные фичи и почти не уступает Telegram в функциональности, при этом работает нередко быстрее и стабильнее него. Например, в WhatsApp теперь можно запросто позвонить человеку, не добавляя его в контакты.