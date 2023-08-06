Появилась еще одна причина пользоваться WhatsApp. Это больше не позорный мессенджер

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новый этап защиты аккаунта. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, в бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность привязать email-адрес к учетной записи и усилить её защиту. Email используется как дополнительный способ верификации и не завязан стандартной на двухэтапной проверке. Судя по имеющимся данным, функция будет необязательной, но после релиза добавить свой email действительно стоит — в какой-то ситуации он может оказаться единственным способом получить доступ к аккаунту.

Подобная фича уже довольно давно присутствует в Telegram. После включения двухфакторной проверки мессенджер предлагает привязать email-адрес, чтобы пользователь мог восстановить свой аккаунт, если вдруг забудет свой пароль. Это отличная подстраховка, ведь двухэтапную проверку приходится проходить крайне редко и можно запросто забыть пароль.

Привязка email к аккаунту WhatsApp сейчас проходит стадию тестирования и станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

В последние пару лет мессенджер стремительно развивается, получает полезные фичи и почти не уступает Telegram в функциональности, при этом работает нередко быстрее и стабильнее него. Например, в WhatsApp теперь можно запросто позвонить человеку, не добавляя его в контакты

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+851
hate_u
Если Ватсап с постоянными обовлениями вы считали позорным, что говорить про приложение Айгайдс ?
Вчера в 19:45
#
+851
hate_u hate_u
*обновлениями.
Отсутстствие редактирования тоже намекает.
Вчера в 19:46
#
–33
OnVoG
Более чем уверен что Воронин гей
час назад в 22:43
#
Юра из МУРа
+40
Юра из МУРа
Воронин судя по заголовкам (и не только) знатный троль
57 минут назад
#
GSmirnov
+568
GSmirnov Юра из МУРа
По другому им просмотры видимо не заработать
36 минут назад
#