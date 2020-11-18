Производитель пива Bud Light создал игровую консоль, которая получила название BL6. Она выполнена в форм-факторе упаковки для шести банок пива. Две банки можно разместить в специальных отделах с чехлами для теплоизоляции.
Устройство оснащено 16 ГБ памяти и встроенным проектором Asus. На консоли предустановлены следующие игры: Tekken 7, Soulcalibur VI, Broforce, Six Puck, Flashlight и R.B.I. Baseball 20. Комплект BL6 включает два геймпада.
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