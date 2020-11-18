BL6
Производитель пива Bud Light создал игровую консоль, которая получила название BL6. Она выполнена в форм-факторе упаковки для шести банок пива. Две банки можно разместить в специальных отделах с чехлами для теплоизоляции.



Устройство оснащено 16 ГБ памяти и встроенным проектором Asus. На консоли предустановлены следующие игры: Tekken 7, Soulcalibur VI, Broforce, Six Puck, Flashlight и R.B.I. Baseball 20. Комплект BL6 включает два геймпада.
Консоль выпустят в единственном экземпляре для продажи на аукционе. Все вырученные деньги Bud Light направит на поддержку работников ресторанного бизнеса в National Restaurant Association Educational Foundation. На момент публикации стоимость лота составляла более 4 000 долларов.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Как работает кнопка «Поделиться» на геймпаде Xbox Series X/S Как работает кнопка «Поделиться» на геймпаде Xbox Series X/S

Работа Xbox Series X завязана на подключении к интернету Работа Xbox Series X завязана на подключении к интернету

В России начинаются продажи эксклюзивных игр для PlayStation 5 В России начинаются продажи эксклюзивных игр для PlayStation 5