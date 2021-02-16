Apple начала рассылать вторую бета-версию iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков. Ожидается, что публичные версии обновлений выйдут через две недели.
Апдейты можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad. В этой версии программного обеспечения появилось несколько важных функций. Среди них возможность разблокировки смартфона с помощью Apple Watch. Эта опция позволяет использовать умные часы в качестве дополнительного метода аутентификации помимо Face ID и введения пароля. Для работы этой функции на айфоне должна быть установлена iOS 14.5.
Обновление также обеспечивает глобальную поддержку 5G в режиме Dual-SIM для модельного ряда iPhone 12. Ранее работа с двумя мобильными операторами ограничивалась LTE, теперь обе линии могут подключаться к сетям пятого поколения.
Контроллеры PlayStation 5 и Xbox Series X могут быть подключены к iPhone или iPad с iOS и iPadOS 14.5.
Вместе с апдейтом в картах Apple появилась функция краудсорсинга, похожая на аналогичную функцию в Waze. Пользователи смогут сообщать об авариях, опасностях и прочих событиях на дороге. Оставить уведомление на картах можно с помощью новой кнопки «Сообщить».
В iOS и iPadOS 14.5 добавили возможность выбора музыкального сервиса для воспроизведения с помощью Siri. Теперь, например, вы сможете выбрать Spoify вместо Apple Musiс в качестве приложения по умолчанию. Все запросы о воспроизведении к Siri будут проходить через него без необходимости упоминания в голосовой просьбе.
После публичного запуска iOS 14.5 компания Apple начнет требовать от разработчиков соблюдения новой политики конфиденциальности. Приложениям придется спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их активности в программах и на веб-сайтах.
Помимо этого, были внесены изменения в дизайн приложений Apple News и «Подкасты», а также добавили возможность печати списков из «Напоминаний». На iPad появился горизонтальный экран загрузки и новые аварийные предупреждения.
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Апдейты можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad. В этой версии программного обеспечения появилось несколько важных функций. Среди них возможность разблокировки смартфона с помощью Apple Watch. Эта опция позволяет использовать умные часы в качестве дополнительного метода аутентификации помимо Face ID и введения пароля. Для работы этой функции на айфоне должна быть установлена iOS 14.5.
Обновление также обеспечивает глобальную поддержку 5G в режиме Dual-SIM для модельного ряда iPhone 12. Ранее работа с двумя мобильными операторами ограничивалась LTE, теперь обе линии могут подключаться к сетям пятого поколения.
Контроллеры PlayStation 5 и Xbox Series X могут быть подключены к iPhone или iPad с iOS и iPadOS 14.5.
Вместе с апдейтом в картах Apple появилась функция краудсорсинга, похожая на аналогичную функцию в Waze. Пользователи смогут сообщать об авариях, опасностях и прочих событиях на дороге. Оставить уведомление на картах можно с помощью новой кнопки «Сообщить».
В iOS и iPadOS 14.5 добавили возможность выбора музыкального сервиса для воспроизведения с помощью Siri. Теперь, например, вы сможете выбрать Spoify вместо Apple Musiс в качестве приложения по умолчанию. Все запросы о воспроизведении к Siri будут проходить через него без необходимости упоминания в голосовой просьбе.
После публичного запуска iOS 14.5 компания Apple начнет требовать от разработчиков соблюдения новой политики конфиденциальности. Приложениям придется спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их активности в программах и на веб-сайтах.
Помимо этого, были внесены изменения в дизайн приложений Apple News и «Подкасты», а также добавили возможность печати списков из «Напоминаний». На iPad появился горизонтальный экран загрузки и новые аварийные предупреждения.
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