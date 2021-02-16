





Apple начала рассылать вторую бета-версию iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков. Ожидается, что публичные версии обновлений выйдут через две недели.Апдейты можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad. В этой версии программного обеспечения появилось несколько важных функций. Среди них возможность разблокировки смартфона с помощью Apple Watch. Эта опция позволяет использовать умные часы в качестве дополнительного метода аутентификации помимо Face ID и введения пароля. Для работы этой функции на айфоне должна быть установлена iOS 14.5.Обновление также обеспечивает глобальную поддержку 5G в режиме Dual-SIM для модельного ряда iPhone 12. Ранее работа с двумя мобильными операторами ограничивалась LTE, теперь обе линии могут подключаться к сетям пятого поколения.Контроллеры PlayStation 5 и Xbox Series X могут быть подключены к iPhone или iPad с iOS и iPadOS 14.5.Вместе с апдейтом в картах Apple появилась функция краудсорсинга, похожая на аналогичную функцию в Waze. Пользователи смогут сообщать об авариях, опасностях и прочих событиях на дороге. Оставить уведомление на картах можно с помощью новой кнопки «Сообщить».В iOS и iPadOS 14.5 добавили возможность выбора музыкального сервиса для воспроизведения с помощью Siri. Теперь, например, вы сможете выбрать Spoify вместо Apple Musiс в качестве приложения по умолчанию. Все запросы о воспроизведении к Siri будут проходить через него без необходимости упоминания в голосовой просьбе.После публичного запуска iOS 14.5 компания Apple начнет требовать от разработчиков соблюдения новой политики конфиденциальности. Приложениям придется спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их активности в программах и на веб-сайтах.Помимо этого, были внесены изменения в дизайн приложений Apple News и «Подкасты», а также добавили возможность печати списков из «Напоминаний». На iPad появился горизонтальный экран загрузки и новые аварийные предупреждения.