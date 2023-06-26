Появился сервис, позволяющий легко примерить любой стиль одежды

Энтузиасты запустили сервис Superlook. Он использует нейросетевые технологии, меняя стиль одежды человека на фотографии. Пользоваться им без ограничений можно бесплатно, он быстрый и довольно качественный.







Superlook доступен на сайте. Нужно загрузить фотографию с человеком и ластиком отметить его одежду, которую требуется заменить. При желании часть гардероба можно оставить без изменений. Создание изображений занимает около минуты, на выбор предлагается четыре варианта.







На выбор множество стилей одежды: деловой, античный, супергеройский, уличный, спортивный и тому подобное. Их можно сочетать друг с другом, тогда результат получится неожиданно эклектичным. Получившиеся картинки можно скачать себе или отправить друзьям прямо через сайт.

