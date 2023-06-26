Появился сервис, позволяющий легко примерить любой стиль одежды

Александр

Энтузиасты запустили сервис Superlook. Он использует нейросетевые технологии, меняя стиль одежды человека на фотографии. Пользоваться им без ограничений можно бесплатно, он быстрый и довольно качественный.



Superlook доступен на сайте. Нужно загрузить фотографию с человеком и ластиком отметить его одежду, которую требуется заменить. При желании часть гардероба можно оставить без изменений. Создание изображений занимает около минуты, на выбор предлагается четыре варианта.



На выбор множество стилей одежды: деловой, античный, супергеройский, уличный, спортивный и тому подобное. Их можно сочетать друг с другом, тогда результат получится неожиданно эклектичным. Получившиеся картинки можно скачать себе или отправить друзьям прямо через сайт. 

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