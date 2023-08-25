Появился сервис с максимально честными оценками любых магазинов и заведений





«Тинькофф» запустил сервис «Тинькофф Отзывы», в котором можно поставить оценку той или иной организации, написать своё мнение о её работе и почитать, что пишут о ней другие люди. «Тинькофф» подчёркивает, что отзывы максимально честные, поскольку не накручены, а оставлены людьми, которые действительно пользовались услугами и оплатили их со своей банковской карты.



Чтобы оценить покупку (оставить отзыв и поставить оценку по 5-балльной шкале), нужно перейти в свой профиль в приложении «Тинькофф»: для этого нажать на аватарку в самом верху главного экрана приложения. Далее в профиле перейти в раздел «Отзывы» и выбрать покупку, о которой хотели бы поделиться мнением. В специальном окошке можно оставить комментарий. А чтобы посмотреть мнения других пользователей, нужно кликнуть на компанию в разделе оставленных отзывов. Там же можно посмотреть отзывы и ответы представителей компании.







К сожалению, не получится почитать отзывы об организации, которой вы не поставили собственную оценку. То есть перед тем, как ознакомиться с тем, что о компании пишут другие люди, вы должны стать её клиентом. Впрочем, средняя оценка всё же видна, и из неё можно сделать вывод, насколько надёжная эта организация.



«Тинькофф» тестировал этот сервис с 2022 года и добавил в него оценки и отзывы, которые пользователи оставляли магазинам и прочим организациям, проходя опрос в банковском приложении после совершения покупок. Представители бизнеса могут воспользоваться приложением «Тинькофф Бизнес», чтобы следить за отзывами клиентов и оставлять на них ответы, что должно повысить лояльность и позволит решить возникшие проблемы.



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