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В апреле этого года в сети появилась информация, что хакерской атаке подверглась компания Quanta Computer Inc, которая занимается производством компьютеров для Apple. По словам хакеров, они проникли в систему хранения данных и украли чертежи недавно представленного MacBook Pro 14 с подробным описанием технических характеристик. 

Киберпреступникиики потребовали от компаний выплатить 50 миллионов долларов США до 1 мая, либо они опубликуют украденные данные, а в качестве доказательства выложили в сеть 15 схем MacBook Pro 14. Из которых мы узнали, что Apple увеличит размер экрана и вернёт магнитный разъём MagSafe и слот для карт памяти.
Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США арестовало уроженца из Украины Ярослава Васинского за его участие в группе REvil, которая осуществляла хакерские атаки на предприятия и государственные учреждения в США. Он был арестован в Польше и ожидает экстрадиции в США, где хакер предстанет перед судом.

Помимо ареста Васинского, Министерство юстиции изъяло 6,1 миллиона долларов США, полученных Евгением Поляниным, который также был связан с группой REvil и был ответственен за несколько кибератак. Также было совершено два других ареста в Румынии, но подробности не разглашаются.

Гражданину Ярославу Васинскому и Евгению Полянину были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества за счёт кибератак, а также в отмывании денег. Помимо этого сообщается, что Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы в случае признания виновным, а Полянину до 145 лет. В настоящие время Васинский находится под стражей, а Полянин не арестован и предположительно скрывается за границей.


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