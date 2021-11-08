25 октября Apple выпустила обновление macOS Monterey для компьютеров Mac добавив ряд новых функций, а вмести с ними поломала некоторые компьютеры. Сегодня стало известно, что компания представила апдейт и прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Напомним суть проблемы: пользователи, загрузившие macOS Monterey 12.0.1, начали массово жаловаться в социальных сетях. Они сообщают, что компьютеры Apple после обновления зависают и выключаются, а при попытке включить устройство — не загружаются.
По словам представителей компании, они выявили и устранили проблему, которая вызывала сбой у компьютеров, оснащённых чипом безопасности Apple T2. Также сообщается, что пользователи, столкнувшиеся с данной проблемой, могут обратиться в сервисный центр Apple для загрузки программного обеспечения.
Данная ошибка затронула пользователей компьютеров MacBook Pro, Mac mini и iMac на процессорах Intel. А последние поколения устройств на чипах Apple M1 ей не подвержены, поскольку в них нет модуля безопасности Apple T2, из-за которого происходил сбой.
Список компьютеров Mac, которые могли пострадать, выглядит следующим образом:
- iMac Pro
- iMac (Retina 5K, 27 дюймов, 2020 г.)
- Mac Pro (2019 г.)
- Mac mini (2018 г.)
- MacBook Air (Retina, 13-дюймов, 2020 г.)
- MacBook Air (Retina, 13-дюймов, 2019 г.)
- MacBook Air (Retina, 13-дюймов, 2018 г.)
- MacBook Pro (13-дюймов, 2020 г, два порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13-дюймов, 2020 г, четыре порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (16-дюймов, 2019 г.)
- MacBook Pro (13-дюймов, 2019 г., два порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (15-дюймов, 2019 г.)
- MacBook Pro (13-дюймов, 2019 г., четыре порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (15-дюймов, 2018 г.)
- MacBook Pro (13-дюймов, 2018 г., четыре порта Thunderbolt 3
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