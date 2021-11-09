В октябре 2021 года Apple представила всему миру свои новые MacBook Pro — с очень смелым дизайном и производительными чипами нового поколения. Согласно утечкам, в первой половине 2022 года компания может представить обновленный MacBook Air, и теперь мы лучше понимаем, какой дизайн-код нам ожидать в этом ультрабуке.Мы собрали все слухи и утечки о будущем MacBook Air в этом материале.Самым значительным изменением в будущем «яблочном» ультрабуке станет внешний вид. Устройство кардинально изменится впервые с 2010 года. Например, инсайдеры ожидают появления «чёлки» в Air, подобно тому, как она была внедрена в Pro. Рамка дисплея и сама монобровь может быть белого цвета, подобно iMac 24.Кроме того, форма корпуса MacBook Air может измениться впервые с его появления на свет: узнаваемая «клиновидная» форма уступит место обычному равномерному бруску алюминия. Название Air теперь будет оправдывать только толщина устройства: оно будет намного тоньше новых MacBook Pro 2021. Цветовая палитра корпусов будет схожа с линейкой iMac 24 — MacBook Air 2022 выйдет в нескольких ярких цветах.Аналитики предполагают, что Apple установит в MacBook Air дисплей, выполненный по технологии mini-LED — именно такой экран сейчас имеют MacBook Pro 2021. Однако в этом предположении можно усомниться, так как mini-LED приведет к удорожанию устройства, а MacBook Air всегда были самыми доступными в линейке MacBook.Инсайдер с ником Dylandkt предполагает, что Apple откажется от слова Air в наименовании нового ультрабука и он будет называться просто MacBook. Однако из других источников такой информации не поступало.Предположительно, Apple сделает выделенную подложку клавиатуры в MacBook Air, подобно тому, как это реализовано в Pro 2021. Только в случае с Air фон клавиатуры будет белым при любом цвете алюминиевого корпуса.Ожидается, что MacBook Air 2022 получит MagSafe 3, как и Pro 2021. Однако вряд ли Apple оснастит будущий ультрабук разнообразными портами: скорее всего, устройство получит один или несколько USB-C и ограничится этим.Инсайдеры сообщают, что Apple уже готовит новый чип Silicon начального уровня — он получит название M2. Скорее всего, Apple уже определилась с неймингом своих SoC: чипы начального уровня будут получать номерные названия, а разогнанные — приставки Pro и Max.Относительно даты выхода разные источники расходятся во мнениях, однако все утверждают, что устройство увидит свет в первой половине 2022 года. Минг-Чи Куо ранее сообщал, что производство MacBook Air начнется в третьем или четвертом квартале 2021 года — это значит, что ультрабук будет готов к весне 2022-го.Ждете обновленный MacBook Air? Или вас смущает его возможный редизайн? Поделитесь в комментариях!