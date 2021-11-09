Компания Apple выпустила отчёт о прозрачности, в котором рассказано о запросах от властей различных стран, в том числе России. В этом отчёте подробно указано, какие типы данных запрашивали власти с 1 июля по 31 декабря 2020 года, и какая часть этих запросов была удовлетворена.
Из России пришло 1123 запроса относительно серийных номеров или IMEI-идентификаторов смартфонов, в основном они относились к украденным и потерянным устройствам. Apple удовлетворила 85% из них. 48 запросов касались мошенничества при покупке техники Apple, 17 таких запросов удовлетворено.
Россия требовала удалить 17 приложений за нарушение правил App Store или российского законодательства, все эти запросы были удовлетворены. Компанию также попросили сохранить данные двух учётных записей на момент подачи запросов, она согласилась. 22 запроса касались предоставления данных из iCloud, Apple ID и iTunes от 72 аккаунтов. В ответ на 9 этих запросов компания предоставила общую информацию без содержимого учётных записей, а остальные запросы были отклонены.
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