Предприниматели могут запустить продвижение на Авито через «СберТаргет»

Бизнес может настраивать продвижение объявлений на Авито через «СберТаргет» — сервис Сбера для запуска рекламы товаров и услуг. Партнерство двух площадок позволяет российским предпринимателям показывать объявления многомиллионной аудитории Авито, привлекать больше клиентов и увеличивать продажи.
Запустить продвижение на Авито через СберТаргет можно в несколько кликов: для этого нужно зарегистрироваться в сервисе, открыть карточку с бонусом от классифайда и нажать на кнопку «Получить бонус».
Дополнительно предприниматели могут получить бонусы до 30 сентября 2024 года. Для этого необходимо оставить заявку на участие в акции, активировать тариф с оплатой за целевые просмотры в категории «Товары» с «Расширенной» или «Максимальной» подпиской и пройти проверку.
При регистрации как профессиональный продавец и оформлении подписки «Расширенная» или «Максимальная» предприниматель получит 8 000 бонусов. Акция распространяется на пользователей классифайда, которые в течение последнего полугодия тратили на продвижение и размещение объявлений менее 1 000 рублей в месяц. Бонусы начисляются за три рабочих дня после выполнения всех условий. Подробнее об акции — по ссылке.
Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы:
«Авито — уникальная рекламная площадка. Наша главная ценность — аудитория: сегодня аккаунт на Авито есть у более чем 70 млн пользователей, и мы хорошо понимаем их интересы. Благодаря этому мы можем предложить нашим рекламодателям тонкие настройки таргетинга и эффективные инструменты для продвижения именно их бизнеса, в том числе форматы медийной рекламы. Уверены, что благодаря партнерству с сервисом "СберТаргет" еще больше предпринимателей откроет для себя инструменты для роста бизнеса и привлечения клиентов на Авито».
Станислав Карташов, вице-президент, директор Дивизиона «Корпоративные клиенты 360» ПАО Сбербанк:
«"СберТаргет" продолжает расширять свои возможности по работе с рекламными площадками. Сервис содержит почти все топовые онлайн-каналы России для продвижения товаров и услуг в поисковиках, соцсетях, на картах и в СМС. Теперь к этому списку добавилась популярная онлайн-платформа объявлений Авито. А значит, у наших клиентов-предпринимателей появится ещё больше возможностей рассказать россиянам о своей продукции».
Авито также развивает инструменты продвижения для крупных брендов и рекламных агентств. Сервис предлагает рекламодателям широкий выбор форматов медийной рекламы и решение Brandspace — представительство бренда на Авито, чтобы выделиться на фоне других предложений.