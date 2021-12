Компания Google анонсировала выпуск Android 12 Go Edition. Эта версия операционной системы основана на Android 12 и предназначена для смартфонов со слабыми техническими характеристиками.Как указывает Google, смартфоны с Android 12 Go Edition будут работать на 30% быстрее тех же самых моделей с Android 11 Go Edition, которая, в свою очередь, на 20% шустрее позапрошлой версии Go Edition.Android 12 Go Edition экономит заряд аккумулятора, замораживая в памяти приложения, которые не использовались в течение определённого времени. В интерфейсе новой операционной системы более плавные эффекты анимации, а приложение Go Files позволяет восстанавливать файлы в течение 30 дней после удаления. В Android 12 Go Edition также появилась поддержка функции Nearby Share из «взрослой» версии Android. С её помощью можно обмениваться файлами между устройствами, которые находятся рядом, без использования интернет-трафика. В настройках конфиденциальности и безопасности появились новые опции, позволяющие контролировать доступ приложений к системным функциям (например, микрофону, камере и информации о геоположении).Выпуск смартфонов на базе Android 12 Go Edition начнётся в первом квартале 2022 года. Чуть позже до этой версии ОС можно будет обновить уже существующие устройства.