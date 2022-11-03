Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен

Новый кодек сжимает аудио в 10 раз сильнее чем mp3 с тем же качеством.Об этом сообщает зарубежный сайт Arc Technica. Для получения нового формата были использованы методы машинного обучения. Благодаря этому EnCodec будет занимать в 10 раз меньше места на жестком диске при том же качестве звучания.Кроме того, кодек может применяться для потоковой передачи звука в режиме реального времени, что поможет улучшить качество связи в районах с нестабильным соединением. Также EnCodec может использоваться при кодировании для последующего сохранения в файлах.Система сжатия состоит из трёх частей. Кодировщик преобразует несжатые данные в специальный формат с более низким битрейтом. Затем полученный результат сжимается до необходимого размера, но сохраняется важная информация, которая будет использована для восстановления исходного сигнала. В конечном итоге декодер в режиме реального времени преобразует сжатые данные обратно в звуковые волны с помощью нейросети.Разработчики отмечают, что нейросеть грамотно сжимает звук, а человеческий слух не сможет уловить разницу между оригиналом и перекодированным источником.В данный момент, технология EnCodec только разрабатывается и проходит различные тесты. Точные даты распространения кодека неизвестны.