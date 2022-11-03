кодеки музыка

Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен

Артем
MP3.jpg

Новый кодек сжимает аудио в 10 раз сильнее чем mp3 с тем же качеством.

Об этом сообщает зарубежный сайт Arc Technica. Для получения нового формата были использованы методы машинного обучения. Благодаря этому EnCodec будет занимать в 10 раз меньше места на жестком диске при том же качестве звучания.

Кроме того, кодек может применяться для потоковой передачи звука в режиме реального времени, что поможет улучшить качество связи в районах с нестабильным соединением. Также EnCodec может использоваться при кодировании для последующего сохранения в файлах.

sm.hypercompression_graph_2.750.jpg

Система сжатия состоит из трёх частей. Кодировщик преобразует несжатые данные в специальный формат с более низким битрейтом. Затем полученный результат сжимается до необходимого размера, но сохраняется важная информация, которая будет использована для восстановления исходного сигнала. В конечном итоге декодер в режиме реального времени преобразует сжатые данные обратно в звуковые волны с помощью нейросети.

sm.meta_audio_process.750.jpg

Разработчики отмечают, что нейросеть грамотно сжимает звук, а человеческий слух не сможет уловить разницу между оригиналом и перекодированным источником. 

В данный момент, технология EnCodec только разрабатывается и проходит различные тесты. Точные даты распространения кодека неизвестны.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Arc Technica
Cсылки по теме:
VR-гарнитура поможет глухим «слышать»
«Яндекс» выпустил банковское приложение
Microsoft замучает пользователей Windows рекламой

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4147
Mers
Название вообще не звучит, какое-то ломаное.
44 минуты назад
#