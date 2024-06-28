Представлен российский ответ на YouTube — «Платформа»

Разработчики из российской компании Rteam представили видеохостинг «Платформа», пишет ТАСС. Создатели позиционируют проект как аналог YouTube с похожим интерфейсом и функциональностью.
В частности «Платформа» предлагает систему рекомендаций, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Ролики на хостинге можно смотреть в разрешении до 4К. Кроме того, сервис предусмотрел поддержку субтитров. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, уже сейчас «Платформа» может обрабатывать 240 тысяч запросов в секунду.
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Также разработчики планируют внедрить формат коротких видеороликов по аналогии с YouTube Shorts. Ещё на «Платформе» продумана система модерации, ограничивающая контент, нарушающий российское законодательство.