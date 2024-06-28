Представлен российский ответ на YouTube — «Платформа»

Фархад
Платформа // ТАСС

Разработчики из российской компании Rteam представили видеохостинг «Платформа», пишет ТАСС. Создатели позиционируют проект как аналог YouTube с похожим интерфейсом и функциональностью.

В частности «Платформа» предлагает систему рекомендаций, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Ролики на хостинге можно смотреть в разрешении до 4К. Кроме того, сервис предусмотрел поддержку субтитров. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, уже сейчас «Платформа» может обрабатывать 240 тысяч запросов в секунду.

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Также разработчики планируют внедрить формат коротких видеороликов по аналогии с YouTube Shorts. Ещё на «Платформе» продумана система модерации, ограничивающая контент, нарушающий российское законодательство.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5857
Вася Вотафаков
Хотят повторить подвиг рутуба?🧐
час назад в 12:41
#
tellurian
+1476
tellurian
Нужно не дизайн копировать, а модель работы: алгоритмы, выплаты и прочее.
час назад в 13:09
#
+17
FreemanZA
Если ещё и так же быстро или быстрее работать будет то 👍🏻, а так тормозящих и не удобных видео сервисов и так хватает.
53 минуты назад
#
Дмитрий Могучев
+374
Дмитрий Могучев FreemanZA
Нужно заинтересовать тех кто будет выкладывать туда видео, а мне кажется таких будет единицы.
46 минут назад
#
tellurian
+1476
tellurian FreemanZA
Вопрос не в скорости, а в заработке авторов контента.
28 минут назад
#
Дмитрий Могучев
+374
Дмитрий Могучев
Да и догнать по популярности Ютуб по-моему уже невозможно.
45 минут назад
#