В Китае создали робота, круче чем у Boston Dynamics. В чем его сила?

Железного помощника назвали GR-1. Он сможет стать опорой для пациентов больниц и жителей домов престарелых, благодаря высокой скорости передвижения и возможности поднимать вес до 50 кг.Разработку представила китайская компания Fourier Intelligence. В основном их разработки применяются в медицинской сфере для реабилитации тяжелых больных, а также пациентов с нарушением двигательных функций, от устройств для разработки суставов кистей рук до экзоскелетов, помогающих ходить.Рост GR-1 составляет 165 см при весе 55 кг. Вместо лица у него расположен дисплей на котором будет отображаться информация. Максимальная скорость передвижения при ходьбе — 5 км/ч, этого достаточно, чтобы неспешно сопровождать медленно идущего пациента. Ходить роботу помогают электроприводы с 40 степенями свободы. Для сравнения, робот Atlas от Boston Dynamics оборудуется другими системами движений — гидравлическими. Кроме того Atlas значительно слабее китайского конкурента. Его грузоподъемность составляет всего 11 кг, в тот момент как GR-1 поднимает до 50 кг, что сравнимо с его собственным весом. Такие характеристики позволяют с легкостью помогать укладывать пациентов или стать опорой при посадке в кресло. Также GR-1 поможет одиноким людям в домашних делах. Робота можно запрограммировать держать посуду и выполнять другие бытовые действия.Работа над проектом началась еще в 2019 году. С 2021 года компания частично ведет испытания над возможностями созданных прототипов. Сейчас инженеры Fourier Intelligence стараются научить GR-1 ориентироваться в незнакомом месте и самостоятельно выполнять команды, без предварительного программирования.Компания планирует создать около 100 роботов до конца года. Однако направятся они не в помощь людям, а в научно-исследовательские лаборатории, где исследователи займутся их обучением.