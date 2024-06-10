Представлена tvOS 18. Что нового, когда выйдет и как установить?

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Компания Apple представила крупное обновление tvOS 18 для телевизионных приставок Apple TV. Анонс прошёл в рамках открытия ежегодной конференции для разработчиков WWDC.Самые заметные нововведения— Поддержка проекторов с широкоэкранным соотношением сторон 21:9— Новые заставки в паузах между просмотром, в том числе портреты и ландшафты из галереи с наложением часов— Переработанный интерфейс приложения Apple Fitness+Бета-версия tvOS 18 станет доступна разработчикам в июне, энтузиастам из числа обычных пользователей начиная в июле, а релиз запланирован на осень.Включите Apple TV, откройте настройки и перейдите в раздел обновлений. Выберите опцию получения бета-сборок, согласитесь с условиями и укажите, что хотите обновляться до tvOS 18 Beta Developer или tvOS 18 Public Beta. Обновите ПО, как только апдейт станет доступен.