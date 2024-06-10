Представлена watchOS 11. Что нового, когда выйдет и как установить?

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Компания Apple представила крупное обновление watchOS 11 для смарт-часов Apple Watch. Анонс прошёл в рамках открытия ежегодной конференции для разработчиков WWDC.— Тренировочная нагрузка с новым способом оценки эффективности продолжительных занятий спортом— Расширенная персонализация интерфейса в зависимости от потребностей пользователя— Новое приложение Vitals с расширенной информацией о здоровье и предупреждениями об изменениях показателей— Отслеживание цикла беременности, в том числе с прогнозированием точной даты родов— Новые виджеты в приложении SmartStep для отслеживания физической активности в течение дня— Виджет для использования переводчика с разных языков в реальном времени— Информирование избранных друзей о занятиях спортом (например, о ночной пробежке)— Ещё более гибкая настройка циферблата, в том числе с помощью бесплатных фотографий от лучших фотографовБета-версия watchOS 11 станет доступна разработчикам в этом месяце, энтузиастам из числа обычных пользователей в июле, а релиз запланирован на осень.Откройте настройки на подключённом к часам айфоне и перейдите в раздел обновлений. Выберите опцию получения бета-сборок, согласитесь с условиями и укажите, что хотите обновляться до watchOS 11 Beta Developer или watchOS 11 Public Beta. Обновите ПО, как только апдейт станет доступен.