Код iOS 14 указывает на то, что Apple работает над изменениями домашнего экрана iPhone, включая новый вид поиска. Вместо сетки значков приложений появится новая страница или режим, которые позволят пользователям просматривать установленные программы списком, перелистывая его сверху вниз. На основе этой информации были созданы макеты предстоящих изменений.Apple сохраняет традицию и не вносит радикальных изменений в домашний экран iOS. Сетка приложений проверена и протестирована годами и уже хорошо знакома пользователям. Несмотря на это, компания всё же вносила некоторые изменения в интерфейс с момента выпуска оригинального iPhone. Например, были добавлены папки в iOS 4 и переделан с нуля экран Spotlight. В 2019 году в iPadOS 13 была интегрирована боковая панель с виджетами на домашнем экране.Ожидаемые изменения в iOS 14 — это не просто редизайн, а дополнение к тому, что у нас уже есть. Скорее всего, таким образом в операционной системе будет добавлен дополнительный способ отображения всех установленных приложений.В представленном макете показано, как может выглядеть новый экран с приложениями. На изображении показаны несколько способов сортировки программ, например, по алфавиту, недавно использованные или приложения с непрочитанными уведомлениями. Помимо этого, дизайнер визуализировал, как могут выглядеть папки в режиме списка.Ожидается, что iOS 14 будет анонсирована в июне вместе с другими обновлениями операционных систем Apple на мероприятии WWDC, которое в этом году пройдет только в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.