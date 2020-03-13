



Компания Apple объявила о том, что Всемирная конференция разработчиков состоится в июне этого года в онлайн-формате. На этом мероприятии разработчиков смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также пообщаться с инженерами Apple.



Программа конференции WWDC 2020 предложит всемирному сообществу разработчиков Apple набор инструментов, которые помогут им воплотить свои идеи в реальность. Подробнее о программе конференции можно будет узнать в предстоящие месяцы в электронных письмах, в приложении Apple Developer и на сайте для разработчиков Apple.



Apple также объявила, что передаст местным организациям в Сан-Хосе 1 миллиард долларов США для компенсации убытков, связанных с переводом конференции WWDC 2020 в онлайн-формат.





«В июне этого года мы проведём конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия, — сказал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу. — Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели».

«Сейчас мы работаем над множеством новых продуктов и технологий, поэтому конференция WWDC 2020 будет впечатляющей, — сказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — Я с нетерпением жду момента, когда наши разработчики смогут познакомиться с новыми приложениями и пообщаться с инженерами Apple, создающими технологии, которые определят завтрашний день всех платформ Apple».

В своём пресс-релизе Apple не указала причины переноса WWDC в онлайн-формат, но очевидно, что это решение связано с мерами, которые принимаются для сдерживания распространения коронавируса COVID-2019. По этой причине было отменено множество международных мероприятий, в том числе Mobile World Congress в Барселоне и игровая выставка E3 . Кроме того, из-за проблем, связанных с COVID-2019, по слухам, была отменена презентация новой недорогой модели iPhone. Компания Microsoft проведёт конференцию для разработчиков Build тоже в онлайн-формате.





