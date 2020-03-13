Apple открыла все свои 42 фирменных магазина в Китае, об этом сообщают сайты Bllomberg и Reuters. Розничная сеть была закрыта в начале февраля из-за вспышки коронавируса.
Компания заявила, что закрытие магазинов в Китае, одном из крупнейших для неё рынков, было основной причиной, из-за которой были пересмотрены квартальные прогнозы в прошлом месяце в сторону снижения. Несмотря на то, что ситуация в Китае может улучшиться, Apple, вероятно, столкнётся с трудностями в других регионах, поскольку вирус распространяется по всему миру. На этой неделе компании пришлось закрыть 17 своих магазинов в Италии после того, как правительство закрыло страну.
«Мне кажется, что Китай уже начал контролировать ситуацию», — сообщил Тим Кук в своем интервью для Fox Business две недели назад. Он также отметил, что поставщики Apple постепенно возвращаются к работе и запускаю производство, остановка которого заставила компанию снизить свои прогнозы из-за предполагаемых ограничений поставок.
Компания заявила, что закрытие магазинов в Китае, одном из крупнейших для неё рынков, было основной причиной, из-за которой были пересмотрены квартальные прогнозы в прошлом месяце в сторону снижения. Несмотря на то, что ситуация в Китае может улучшиться, Apple, вероятно, столкнётся с трудностями в других регионах, поскольку вирус распространяется по всему миру. На этой неделе компании пришлось закрыть 17 своих магазинов в Италии после того, как правительство закрыло страну.
«Мне кажется, что Китай уже начал контролировать ситуацию», — сообщил Тим Кук в своем интервью для Fox Business две недели назад. Он также отметил, что поставщики Apple постепенно возвращаются к работе и запускаю производство, остановка которого заставила компанию снизить свои прогнозы из-за предполагаемых ограничений поставок.
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Тим, тебе не кажется)
Зато все остальные этот контроль постепенно теряют.
Тем не менее, хорошая новость даже не в том что Эппл снова открыла , а в том что Эппл теперь снова Может открыть свои магазины в Китае .
К началу мая все утихнет и забудется.
Чихи конечно будут кое где слышны, но это уже мелочи.)