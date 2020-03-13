Apple Store
Apple открыла все свои 42 фирменных магазина в Китае, об этом сообщают сайты Bllomberg и Reuters. Розничная сеть была закрыта в начале февраля из-за вспышки коронавируса.

Компания заявила, что закрытие магазинов в Китае, одном из крупнейших для неё рынков, было основной причиной, из-за которой были пересмотрены квартальные прогнозы в прошлом месяце в сторону снижения. Несмотря на то, что ситуация в Китае может улучшиться, Apple, вероятно, столкнётся с трудностями в других регионах, поскольку вирус распространяется по всему миру. На этой неделе компании пришлось закрыть 17 своих магазинов в Италии после того, как правительство закрыло страну.

«Мне кажется, что Китай уже начал контролировать ситуацию», — сообщил Тим Кук в своем интервью для Fox Business две недели назад. Он также отметил, что поставщики Apple постепенно возвращаются к работе и запускаю производство, остановка которого заставила компанию снизить свои прогнозы из-за предполагаемых ограничений поставок.


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Источник:

The Verge The Verge

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