Россия Смартфоны

При покупке смартфона в России хотят выдавать QR-коды. Зачем?

Артем
QR.jpg

Таким образом покупатели будут загружать отечественные приложения на девайс.

Об такой инициативе рассказали «Известия». Новую схему планируют ввести в связи с окончанием моратория на штрафы, которые предусмотрены за продажу устройств без предустановленного ПО от российских разработчиков. Ранее приложения устанавливались вендорами, но после ухода ряда брендов из РФ, условия стали недоступными. Ретейлеры также не могут выполнять подобную функцию, самостоятельно вскрывая товар. В связи с этим после 31 декабря 2022 года продажа техники завезенной по параллельному импорту без предустановленных программ станет незаконной. 

Ассоциация компаний интернет-торговли уточнила: 

«Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ретейла».

В связи с этим пользователям будут раздавать инструкции с QR-кодом, с помощью которого покупатели будут самостоятельно устанавливать необходимые приложения после покупки. Способ позволит обезопасить личные данные от утечек и проинформирует пользователей о существующих отечественных программах.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
В Telegram появится куча рекламы. И на Premium тоже
Павел Дуров рассказал, зачем он вернул Telegram в 2000-е годы
Вышел Telegram 9.1 для iPhone и Android. Что нового?

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии