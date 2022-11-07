При покупке смартфона в России хотят выдавать QR-коды. Зачем?

«Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ретейла».

Таким образом покупатели будут загружать отечественные приложения на девайс.Об такой инициативе рассказали «Известия». Новую схему планируют ввести в связи с окончанием моратория на штрафы, которые предусмотрены за продажу устройств без предустановленного ПО от российских разработчиков. Ранее приложения устанавливались вендорами, но после ухода ряда брендов из РФ, условия стали недоступными. Ретейлеры также не могут выполнять подобную функцию, самостоятельно вскрывая товар. В связи с этим после 31 декабря 2022 года продажа техники завезенной по параллельному импорту без предустановленных программ станет незаконной.В связи с этим пользователям будут раздавать инструкции с QR-кодом, с помощью которого покупатели будут самостоятельно устанавливать необходимые приложения после покупки. Способ позволит обезопасить личные данные от утечек и проинформирует пользователей о существующих отечественных программах.