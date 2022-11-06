Telegram Павел Дуров

Павел Дуров рассказал, зачем он вернул Telegram в 2000-е годы

Олег

Дуров


Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал последнее обновление мессенджера и его главное нововведение — чаты в чатах. Он написал длинный пост в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что в Telegram 9.1 появилась возможность разделять участников групп на отдельные тематические «ветки» обсуждения; при этом человеку не требуется подписываться на дополнительные чаты. Любопытно, что в самом начале сообщения Дуров назвал это нововведение «старыми-добрыми интернет-форумами».

«Я особенно взволнован сегодняшним обновлением Telegram . Он добавляет темы в большие группы, превращая эти линейные чаты в удобные для мобильных устройств версии старых добрых интернет-форумов», — Дуров. 

Павел вспоминает, что самым первым его творением в сети был именно форум. Потом он приложил руку к созданию «ВКонтакте». А теперь Дуров собрал «лучшую в мире команду программистов, которая воссоздает форум для сотен миллионов людей на всех платформах в более современной, быстрой и доступной форме».

Возможно, Павел скучал по форумам и решил воспользоваться своим положением, чтобы возродить их. А может быть он подумал, что форумы, подобно подкастам, ожидает вторая жизнь и поспешил возродить их первым. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Павел Дуров
Cсылки по теме:
Apple опять обидела Павла Дурова. Он придумал, как отомстить
Telegram массово забирает Premium-подписку у пользователей
Telegram продал первый никнейм. Расценки шокируют
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу