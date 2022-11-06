Павел Дуров рассказал, зачем он вернул Telegram в 2000-е годы



Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал последнее обновление мессенджера и его главное нововведение — чаты в чатах. Он написал длинный пост в своем Telegram-канале.



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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал последнее обновление мессенджера и его главное нововведение — чаты в чатах. Он написал длинный пост в своем Telegram-канале.Ранее мы рассказали, что в Telegram 9.1 появилась возможность разделять участников групп на отдельные тематические «ветки» обсуждения; при этом человеку не требуется подписываться на дополнительные чаты. Любопытно, что в самом начале сообщения Дуров назвал это нововведение «старыми-добрыми интернет-форумами».

«Я особенно взволнован сегодняшним обновлением Telegram . Он добавляет темы в большие группы, превращая эти линейные чаты в удобные для мобильных устройств версии старых добрых интернет-форумов», — Дуров.



Павел вспоминает, что самым первым его творением в сети был именно форум. Потом он приложил руку к созданию «ВКонтакте». А теперь Дуров собрал «лучшую в мире команду программистов, которая воссоздает форум для сотен миллионов людей на всех платформах в более современной, быстрой и доступной форме».



Возможно, Павел скучал по форумам и решил воспользоваться своим положением, чтобы возродить их. А может быть он подумал, что форумы, подобно подкастам, ожидает вторая жизнь и поспешил возродить их первым.