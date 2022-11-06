В Telegram появится гораздо больше назойливой рекламы

Разработчики Telegram тестируют новый метод отображения рекламы в каналах и чатах. Об этом сообщает Telegram Info.Ранее Telegram уже внедрил рекламные посты в контент каналов, имеющих более 1000 подписчиков. Спонсированный пост отмечен небольшой отличительной пометкой и обычно отображается в самом низу канала, после всех его постов. Теперь же в исходном коде Telegram обнаружен новый метод показа рекламы.Согласно источнику, в коде Telegram Desktop нашли поддержку параметра posts_between для рекламных постов (сообщений с пометкой «Спонсировано»). Если судить по содержанию кода, в скором времени рекламные сообщения будут появляться не только в самом низу канала, но и между авторскими постами. Они будут автоматически встраиваться в ленту контента.Любопытно, что в официальных каналах и блогах команды Telegram не сообщалось об этом изменении. Пока неясно, появится ли это назойливое нововведение в будущем обновлении мессенджера, и если да, то насколько гибким оно будет для владельцев каналов.