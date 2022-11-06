Telegram Реклама

В Telegram появится гораздо больше назойливой рекламы

Олег

Telegram


Разработчики Telegram тестируют новый метод отображения рекламы в каналах и чатах. Об этом сообщает Telegram Info.

Ранее Telegram уже внедрил рекламные посты в контент каналов, имеющих более 1000 подписчиков. Спонсированный пост отмечен небольшой отличительной пометкой и обычно отображается в самом низу канала, после всех его постов. Теперь же в исходном коде Telegram обнаружен новый метод показа рекламы. 

Согласно источнику, в коде Telegram Desktop нашли поддержку параметра posts_between для рекламных постов (сообщений с пометкой «Спонсировано»). Если судить по содержанию кода, в скором времени рекламные сообщения будут появляться не только в самом низу канала, но и между авторскими постами. Они будут автоматически встраиваться в ленту контента. 

Telegram

Любопытно, что в официальных каналах и блогах команды Telegram не сообщалось об этом изменении. Пока неясно, появится ли это назойливое нововведение в будущем обновлении мессенджера, и если да, то насколько гибким оно будет для владельцев каналов. 

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Источник:
TG Info
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