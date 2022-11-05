Вышел Telegram 9.1 для iPhone и Android. Что нового?





Популярный мессенджер Telegram обновился до версии 9.1 на iOS и Android. В примечаниях к апдейту есть список нововведений.





Для обычных аккаунтов

Появились темы в группах. Теперь администраторы могут тематически разделить обсуждение в публичных чатах, в которых есть 200 и более участников. По сути, можно создавать дополнительные чаты внутри группы для обсуждения разных тем. Раньше для этого приходилось создавать отдельные паблики, на которые человек тоже должен был подписаться. Для каждой темы подписчик сможет отдельно настроить оповещения, а также быстро просматривать медиафайлы, которые в нем публиковались. Участникам «подчатов» доступны все инструменты для общения. Администраторы могут запретить либо разрешить создавать «подчаты», а также выдать права делать это отдельным пользователям.

Интерактивные эмодзи. Появились четыре новых интерактивных эмодзи — 😴, 👨‍💻, 🤓, 👀. Их использование в чате запускает полноэкранную анимацию. Кроме того, теперь их можно использовать в качестве реакций. Также всем пользователям доступны три новые реакции — 👻, 🎃, 😭.

В Telegram 9.1 для iOS обновлена темная тема: подобраны более сбалансированные оттенки и «прокачан» эффект размытия.

подобраны более сбалансированные оттенки и «прокачан» эффект размытия. В версии для Android теперь можно настраивать размер текста для всех элементов чата, включая предпросмотр ссылок, служебные уведомления и так далее. Кроме того, появилась новая анимация при переходе между экранами.

для всех элементов чата, включая предпросмотр ссылок, служебные уведомления и так далее. Кроме того, появилась новая анимация при переходе между экранами. Для iOS и Android обновилась анимация ответа на сообщение (свайп влево), а также вид чата при прогрузке сообщений — теперь на месте постов отображаются анимированные облачки.

ответа на сообщение (свайп влево), а также вид чата при прогрузке сообщений — теперь на месте постов отображаются анимированные облачки. При нажатии на номер телефона в профиле собеседника появилось новое меню для выбора типа звонка.

для выбора типа звонка. Коллекционные юзернеймы. Теперь любой пользователь может купить короткий коллекционный юзернейм, состоящий из менее чем четырех знаков и привязать его к каналу или чату наравне с основным.

Для Premium-пользователей

Появилась расшифровка видеосообщений. Можно мгновенно переводить речь в текстовый формат в круглых видео.

Добавились 12 новых официальных наборов эмодзи. Их, как и раньше, можно использовать в любых сообщениях и подписях к медиафайлам, а также для установки в качестве статуса рядом с именем.

Обновление уже доступно в Apple App Store и Google Play Store. Версии для Windows, macOS и Desktop обновятся позже.