Приложение «Авито» исчезло из Google Play. Не удаляйте его со своих смартфонов

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Команда «Авито» рассказала в своём Telegram-канале, что приложение популярной платформы внезапно пропало из магазина Play Store.Причины удаления неизвестны. Разработчики отмечают, что единственная функция, которая, возможно, перестанет работать в будущем на Android-смартфонах — push-уведомления. Создатели не рекомендуют удалять уже установленное приложение со своих устройств.Пока неясно, как долго Google будет разрешать установку из неизвестных источников, но вы также можете скачать приложение «Авито» с сайта платформы.