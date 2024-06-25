Приложение «Госуслуги» стало еще полезнее. Новое постановление уже подписано



Правительство РФ утвердило новый порядок получения субсидий на ЖКУ. Документ опубликован на официальном сайте.



Согласно источнику, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг. До сих пор для получения помощи от государства человеку приходилось лично обращаться в МФЦ, но сейчас процедуру упростили.







Подать заявление для получение субсидии на оплату ЖКУ теперь можно будет прямо со смартфона через приложение «Госуслуг» в электронном виде. Большинство документов для этого государственные органы будут запрашивать в цифровом виде через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом подача заявления по прежней схеме — через личный визит в МФЦ — остается возможной.