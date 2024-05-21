Как отозвать сертификат цифровой подписи на «Госуслугах»

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Функция может понадобиться при смене ФИО, утере носителя с подписью, или при отказе пользоваться данным сертификатом. Об этом сообщает CNews.Минцифры России объявило о скором запуске сервиса по отзыву сертификата квалифицированной электронной подписи на «Госуслугах».На портале уже можно отозвать сертификаты, выданные удостоверяющими центрами: АО «ИИТ», ООО «Такском».Если удостоверяющий центр подключен к сервису, в разделе «Электронная подпись» личного кабинета «Госуслуг» появится кнопка «Отозвать».Заявление в личном кабинете «Госуслуг» подписывается квалифицированной электронной подписью. Можно использовать сертификат любого аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе полученный в «Госключе».