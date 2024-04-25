В Госуслугах появились сторис. Теперь повестка придет ярче

Артем
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Функция доступна в последнем обновлении iOS и Android.

Портал единых государственных услуг выпустил апдейт для мобильных платформ. В нем добавлен информационный блок в формате сторис. Как и в других приложениях, карточки находятся на главном экране сверху и перелистываются автоматически. Если нужно внимательнее прочитать текст, достаточно задержать палец на экране.

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Из сторис можно в краткой форме узнать о возможностях приложения. Например, как подключить уведомления о судебных решениях, быстро оформить онлайн-выписку или подключить вход по QR-коду.

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