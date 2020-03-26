Помимо контроля интервалов и количества кадров, в Pro Camera 4.0 появился калькулятор, который позволяет узнать сколько времени понадобится для получения необходимого результата. Обновление также позволяет использовать размытие движения и световые следы во время съемки таймлапсов. Также появился новый инструмент для работы с горизонтом, который поможет сразу выровнять кадр.Для любителей РВК приложение позволяет выполнять брекетинг экспозиции. Вы также можете установить нужный битрейт и сохранить все свои настройки для использования по умолчанию. Таймлапсы можно будет экспортировать с разрешением 720p, 1080p и 4K. Помимо этого, Pro Camera позволит сделать фотографии во время съемки видео в формате 12-мегапиксельного RAW.