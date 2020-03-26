Делать снимки на длинной выдержке с достойным качеством на iPhone стало еще проще благодаря крупному обновлению приложения Pro Camera от производителя сменных объективов Moment. Набор новых функций добавляет более тонкие настройки для съемки на длинной выдержке и таймплапсов. Всё что вам понадобится, это штатив для вашего смартфона, а всю остальную работу приложение возьмет на себя. У пользователей теперь есть возможность выбирать интервалы, количество кадров, тип размытия и длину выдержки.
«С приложением Pro Camera 4.0 вы сможете осуществлять интервальную съемку (таймлапсы) в любое время суток, применяя различные эффекты», — сообщается в блоге компании.
Помимо контроля интервалов и количества кадров, в Pro Camera 4.0 появился калькулятор, который позволяет узнать сколько времени понадобится для получения необходимого результата. Обновление также позволяет использовать размытие движения и световые следы во время съемки таймлапсов. Также появился новый инструмент для работы с горизонтом, который поможет сразу выровнять кадр.
Для любителей РВК приложение позволяет выполнять брекетинг экспозиции. Вы также можете установить нужный битрейт и сохранить все свои настройки для использования по умолчанию. Таймлапсы можно будет экспортировать с разрешением 720p, 1080p и 4K. Помимо этого, Pro Camera позволит сделать фотографии во время съемки видео в формате 12-мегапиксельного RAW.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия