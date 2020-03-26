



По сведениям издания Nikkei, ситуация с пандемией COVID-19 вынудит компанию Apple задержать разработку и выпуск моделей iPhone с поддержкой сетей пятого поколения. Задержка может составить несколько месяцев, сколько конкретно — пока не уточняется.



Проблема связана с тем, что в текущей ситуации Apple не может завершить разработку iPhone с модулем 5G. Сотрудники компании должны были улететь в Китай к производителям компонентов для совместной работы над прототипами устройств, однако границы стран закрыты, а авиасообщение ограничено из-за риска распространения коронавируса. Более того, штаб-квартира Apple в Apple Park пустует, сотрудники отправлены на дистанционную работу, они не могут тестировать прототипы в лабораторных условиях, а взять их домой, само собой, не позволяет политика безопасности компании.



Источники Nikkei утверждают, что Apple определится со сроками разработки смартфонов с поддержкой 5G к маю 2020 года. В этом году они точно не будут выпущены, их выпуск ориентировочно запланирован на 2021 год. Компания якобы рассчитывает на то, что iPhone с 5G должен стать настоящим бестселлером, поэтому не спешит с его разработкой.



Сети 5G уже работают в Китае, Южной Корее, США и ряде других стран, в ближайшие годы состоится их запуск по всему миру, в том числе в России. Смартфоны с поддержкой 5G уже продаются, они есть как у крупных брендов, вроде Samsung и Huawei, так и у многочисленных производителей среднего уровня.







