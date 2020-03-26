Is that a customized HTC Vive Focus controller? Weird 🤨 I guess HTC are assisting Apple with AR tech? But why? https://t.co/IvuyQwNGwD pic.twitter.com/IdeU7ezumQ — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) March 26, 2020

В последние года Apple проявляла большую заинтересованность к технологиям дополненной реальности, которая проявлялась в разработке платформы ARKit, а в новом iPad Pro появился специальный датчик LiDAR. Многочисленные отчеты указывают на то, что компания планирует выпустить комбинированную VR/AR-гарнитуру к 2021 или 2022 году. Подтверждение этого проекта было обнаружено сайтом MacRumors в утекшей сборке iOS 14.Помимо этого, была получена фотография, на которой изображен универсальный контроллер для предстоящей гарнитуры. Он очень похож на аналог от шлема HTC Vive, выпущенный в 2016 году. Марк Гурман из Blommberg сообщал в 2017 году о том, что инженеры Apple использовали оборудование Vive для внутреннего тестирования.Учитывая базовую конструкцию контроллера, есть вероятность, что он предназначен только для закрытого тестирования внутри компании. Версия для пользователей, скорее всего, будет отличаться.Ранее в этом месяце стало известно, что в iOS 14 содержится новое приложение для дополненной реальности под кодовым названием «Gobi». Журналисты MacRumors полагают, что оно будет использоваться совместно с технологией чтения QR-кодов, которые запускают определенные приложения, связанные Apple Watch, Mac Pro и Apple Store.Еще один интересный опыт дополненной реальности, который Apple тестирует — это «игра в боулинг прямо на пешеходном переходе». Она позволяет сбивать виртуальные кегли на другой стороне улицы пока вы ожидаете зеленый свет.Эту игру можно запустить только на перекрестке возле офиса Apple, известного как «Mathilda 3», по адресу 555 N Mathilda Ave в Саннивейле, штат Калифорния, где, возможно, Apple разрабатывает свою AR/VR-гарнитуру. Этот офис расположен примерно в пяти милях от штаб-квартиры компании Apple Park в соседнем Купертино.Всё это говорит о том, что Apple по-прежнему продолжает инвестировать в проект своей AR/VR-гарнитуры, хотя в последнее время разработка могла замедлиться из-за пандемии коронавируса, которая вынудила большинство инженеров компании перейти на удаленную работу.