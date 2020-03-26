



Компания Apple обновила не только новые и относительно неустаревшие смартфоны и планшеты, но также выпустила апдейт для устройств, которые давно перестали получать актуальные обновления с добавлением новых возможностей. Этот апдейт небольшой, но довольно важный, поэтому пользователям рекомендуется его установить, чтобы избежать проблем в работе своих гаджетов.



Самая актуальная релизная версия iOS и iPadOS носит номер 13.4, но Apple также продолжает поддерживать iOS 12.x, поэтому старые устройства этой компании были обновлены до iOS 12.4.6. Это обновление доступно для следующих гаджетов:



iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch шестого поколения

iPad Air первого поколения

iPad mini второго поколения

iPad mini третьего поколения

Самое старое устройство здесь — iPhone 5s, выпущенный аж в 2013 году. Как мы видим, Apple не забывает об этой модели даже спустя почти семь лет после её появления на рынке, что можно считать своеобразным рекордом не только для этой компании, но и вообще среди всех производителей смартфонов.Как уже упоминалось, данный апдейт не содержит никаких заметных нововведений и не добавляет устройствам никаких новых возможностей. По сути это патч безопасности, закрывающий уязвимости и баги, обнаруженные ИБ-экспертами в iOS за последние месяцы. Проверить доступность обновления можно через системные настройки устройства. Оно устанавливается с сохранением всех данных и приложений.





