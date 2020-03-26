Компания Apple обновила не только новые и относительно неустаревшие смартфоны и планшеты, но также выпустила апдейт для устройств, которые давно перестали получать актуальные обновления с добавлением новых возможностей. Этот апдейт небольшой, но довольно важный, поэтому пользователям рекомендуется его установить, чтобы избежать проблем в работе своих гаджетов.
Самая актуальная релизная версия iOS и iPadOS носит номер 13.4, но Apple также продолжает поддерживать iOS 12.x, поэтому старые устройства этой компании были обновлены до iOS 12.4.6. Это обновление доступно для следующих гаджетов:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPod touch шестого поколения
- iPad Air первого поколения
- iPad mini второго поколения
- iPad mini третьего поколения
Как уже упоминалось, данный апдейт не содержит никаких заметных нововведений и не добавляет устройствам никаких новых возможностей. По сути это патч безопасности, закрывающий уязвимости и баги, обнаруженные ИБ-экспертами в iOS за последние месяцы. Проверить доступность обновления можно через системные настройки устройства. Оно устанавливается с сохранением всех данных и приложений.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия