Apple iPhone 14

Apple хотела выпустить дешёвый стилус для iPhone 14

Фархад

Apple Marker

Авторитетный инсайдер под ником Duan Rui поделился в Twitter информацией о том, что Apple изначально планировала выпустить бюджетный Apple Pencil за $49 для iPhone и iPad 10-го поколения, но компания передумала в последний момент.

Источник отмечает, что проект разрабатывался под кодовым названием «Marker». В отличие от обычных «Пенсилов» в бюджетном стилусе не было сенсоров для определения силы нажатия на экран и аккумулятора — девайс использовал специально разработанный чип, который позволял ему питаться от экрана iPhone или iPad, как Samsung S-Pen.

Возможно, это был бы более удобный стилус для iPad 10-го поколения, чем обычный Apple Pencil, который нужно подключать через специальный переходник за $9.

Apple хотела представить его на сентябрьском мероприятии по запуску iPhone 14, но передумала в последнюю минуту. По данным инсайдера, компания уже произвела более 1 млн единиц Marker, что немало для аксессуара, который, вероятно, был бы нишевым.

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Источник:
Duan Rui
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