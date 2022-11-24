Apple хотела выпустить дешёвый стилус для iPhone 14

Авторитетный инсайдер под ником Duan Rui поделился в Twitter информацией о том, что Apple изначально планировала выпустить бюджетный Apple Pencil за $49 для iPhone и iPad 10-го поколения, но компания передумала в последний момент.Источник отмечает, что проект разрабатывался под кодовым названием «Marker». В отличие от обычных «Пенсилов» в бюджетном стилусе не было сенсоров для определения силы нажатия на экран и аккумулятора — девайс использовал специально разработанный чип, который позволял ему питаться от экрана iPhone или iPad, как Samsung S-Pen.Возможно, это был бы более удобный стилус для iPad 10-го поколения, чем обычный Apple Pencil, который нужно подключать через специальный переходник за $9.Apple хотела представить его на сентябрьском мероприятии по запуску iPhone 14, но передумала в последнюю минуту. По данным инсайдера, компания уже произвела более 1 млн единиц Marker, что немало для аксессуара, который, вероятно, был бы нишевым.