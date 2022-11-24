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Видеоредактор LumaFusion для iPhone можно купить с хорошей скидкой

Фархад

Luma

Лучший из всех существующих видеоредакторов для iOS и iPadOS — LumaFusion — отдают с жирной скидкой в 1000 рублей. Рассказываем, чем он так хорош.

Если коротко, то LumaFusion — единственный достойный аналог фирменного видеоредактора Apple Final Cut Pro, но для iPhone и iPad.

Приложение для видеомонтажа LumaFusion предлагает набор уникальных функций для профессиональной работы с цветом (осциллографы и вектороскопы), эффектами, титрами и звуком.

Это один из немногих редакторов, который позволяет работать с цветовыми пространствами расширенного динамического диапазона (HDR) и стандартного динамического диапазона (SDR).

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В LumaFusion также можно одновременного добавлять несколько LUT и эффектов к любому клипу и экспортировать готовые проекты в Final Cut Pro на Mac.

Среди прочих особенностей приложения — создание резервных копий проектов, импорт файлов из облачных сервисов и проектов Final Cut Pro, прямое редактирование на внешних SSD, Мультикам и многое другое.

Сейчас приложение LumaFusion можно купить с шикарной скидкой всего за 1790 рублей, вместо обычных 2790 рублей.

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