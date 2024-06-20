На iPhone, iPad и Mac появилось приложение, которое составляет приличный текст на основе голосовых записей

20 июня состоялся релиз приложения VoicePen на iPhone, iPad, Mac и Vision Pro. Оно использует нейросеть OpenAI Whisper для распознавания речи и составления текстов.
VoicePen позволяет записывать голосовые заметки, после чего искусственный интеллект составляет на их основе письма, сообщения для соцсетей и мессенджеров или посты в блоги. Надиктовывать заметку можно даже тех случаях, когда приложение свёрнуто и на экране отображается другое. Также есть возможность открыть уже сделанную запись (например, из диктофона или мессенджера) или послушать записанное.
Записи синхронизируются между всеми устройствами пользователями, на которых установлено это приложение. Поддерживается виджет и команды Siri для быстрого запуска записи. VoicePen самостоятельно определяет язык, на котором произносится речь, всего в арсенале сервиса более пятидесяти языков, включая русский. Основные возможности приложения бесплатные, а за дополнительные нужно платить.
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