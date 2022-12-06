ВТБ Проблемы

Приложение «ВТБ Онлайн» не работает

Александр



По данным ТАСС, приложение «ВТБ Онлайн» на Android не работает уже два дня. При этом сайт банка и приложение «Прайм Баланс» на iOS функционируют без проблем.

В банке заявляют, что проблемы связаны с крупнейшей в его истории кибератакой. Всего его внутренние системы не затронуты этой атакой, а данные клиентов защищены, никак не пострадали и не утекли к хакерам.

Банк ВТБ попал под блокирующие санкции США и Евросоюза, из-за чего его приложения были удалены из Google Play Маркета и Apple App Store. На Android-смартфоны приложение «ВТБ Онлайн» можно скачать с сайта ВТБ или из магазинов Galaxy Store, App Gallery и RuStore, а на iOS официально доступна веб-версия банковского кабинета, а неофициально — в App Store выложена замаскированная версия приложения, которая называется «Прайм Баланс».

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Комментарии

+87
acinatnas
Прекрасно работает. ТАСС ошибается.
2 часа назад в 23:08
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+11
Eugenii Russian acinatnas
Такая же история . Все работает сбоев не заметил на Андроиде
53 минуты назад
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