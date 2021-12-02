YouTube

Google добавила в приложение YouTube новую панель управления воспроизведением. На это обратил внимание зарубежный профильный ресурс 9to5Google.

Согласно источнику, Google уже какое-то время тестировала новый режим в мобильном приложении, но теперь он доступен для всех пользователей подписки Premium. Компания называет его «Элементы управления прослушиванием». Это новая панель, которая напоминает экран воспроизведения в популярных музыкальных стриминг-приложениях, вроде Spotify и «Яндекс.Музыки».

На этой панели расположились крупные элементы управления воспроизведением: кнопки Play/Pause, пошаговая перемотка вперед или назад, переключение треков. Чуть выше находятся строки с названием и исполнителем/автором контента, а чуть ниже — кнопка «лайка» со счетчиком, возможность добавить трек в плейлист, а также управление воспроизведением. 

YouTube

Изначально «Элементы управления прослушиванием» создавались для YouTube Music, однако они доступны и при просмотре видеороликов. Источник отмечает, что для владельцев смартфонов это гораздо удобнее, чем пытаться попасть по маленьким кнопкам в окне воспроизведения, которые к тому же периодически исчезают. Чтобы открыть новую панель в режиме просмотра видео, найдите соответствующую кнопку диалоговом меню, между управлением скоростью и «Смотреть в VR». Фишка доступна и на iOS, и на Android. 

Ранее мы рассказали о том, что на Android-смартфонах найдена серьезная уязвимость — в основном, она касается среднебюджетных и недорогих устройств. Через эту «дыру» любое приложение может подслушивать за вами. 


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Источник:

9to5Google 9to5Google

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