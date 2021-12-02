Google отключила будильники пользователям Android-смартфонов

«Яндекс» раскрыл, как часто выдает властям данные пользователей. Спойлер: не так уж редко

Европа требует обновлять ПО смартфонов по 7 лет. Apple такое и не снилось

Почему WhatsApp так дико популярен? Есть ответ — Telegram его уже не догонит

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Минтранс наконец определил допустимую скорость для электросамокатов. Спойлер: это небыстро