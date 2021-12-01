

В 2021 году стоимость «пробивки» личных данных граждан в даркнете выросла в 2-4 раза. Об этом рассказало российское издание «Коммерсантъ».



Согласно источнику, в 2021 году серьезно подорожала нелегальная услуга «пробивки» человека — иными словами, криминального сбора чьих-то личных данных с использованием утечек, баз данных хакеров и взломов серверов компаний. Такие услуги оказывают в даркнете. Аналитическое агентство DLBI отмечает, что «пробить человечка» по базам обычных коммерческих компаний стало дороже в два раза, а ценник на сбор данных из банковских организаций взлетел вчетверо.



Согласно исследованию аналитиков, в 2020 году собрать «стартовый пакет» информации о конкретном человеке в даркнете стоило около 7 тысяч рублей, а теперь — в 2021 — придется отдать до 18 тысяч. Что же касается цен на банковскую информацию, то, скажем, выписка по счету физического лица за месяц в популярном банке может стоить от 50 до 140 тысяч рублей.



Эксперты отмечают, что в даркнете уже много лет подобного рода услуги оказывают всего 10-15 «пробивщиков». Поскольку все цены вокруг растут, то и эти люди рано или поздно тоже хотят получать больше денег за свой «труд». Помимо этого, усложнился и сам процесс добычи информации: те же банки год от года совершенствуют систему безопасности своих серверов, перераспределяют доступы к базам информации, а также увеличивают штрафы и санкции для сотрудников за нарушения правил безопасности.



С выводами DLBI не согласился руководитель другой аналитической компании T.Hunter Игорь Бедеров. Он считает, что исходная стоимость «пробивки человечка» как была, так и остается на уровне 800-2000 рублей, а накруткой цен занимаются многочисленные «перекупы» и псевдо-детективы — именно из-за них конечный клиент платит такие большие суммы. А Максим Костиков, директор Positive Technologies, добавляет, что, поскольку банки активно расширяют спектр услуг и запускают новые сервисы вроде поиска авиабилетов или виртуальных операторов связи, «пробивка» может осуществляться и через них — и это гораздо проще, чем проникнуть в базу самого финансового учреждения.





