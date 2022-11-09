Яндекс Такси

Приложения Яндекс GO и Uber не работают. Пользователи не могут заказать такси

Артем
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Возникает ошибка при попытке сделать заказ.

Пользователи Яндекс GO и Uber массово жалуются на неполадки в приложении сервисов, оформить заказ автомобиля не получается на всех тарифах служб. Неполадку подтверждают данные ресурса «Детектор сбоев». Согласно графику проблемы начались около 13.30 по московскому времени и продолжаются до сих пор. Проблема замечена как в России, так и за рубежом. 

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В чем причина неисправности на данный момент не известно. Официальных комментариев на момент написания заметки не поступало.
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Источник:
Детектор сбоев
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